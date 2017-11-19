Метеозависимых москвичей предупредили о сырой и пасмурной погоде

Синоптики пообещали жителям столицы и Московской области облачную погоду и снег с дождем в воскресенье, 19 ноября.

Как сообщает портал «Метеоновости», в столичном регионе установилась теплая, но сырая погода. Так, 19 ноября жителей Москвы и Подмосковья ждут мокрый снег и дождь, а также от 0 до +4 градусов. Кроме того, синоптики сообщают о достаточно высокой влажности воздуха — 70%.

Специалисты напоминают, что такая погода может негитивно сказаться на здоровье метеочувствительных людей.

«Неважно будут себя чувствовать люди с нейроциркуляторной астенией, вегето-сосудистой дистонией. Пасмурная погода и короткий световой день не лучшим образом повлияют и на психологическое состояние людей. Обычно у большинства людей в это время года ухудшается настроение, снижается физическая и умственная активность, могут возникнуть головные боли», — передают специалисты.