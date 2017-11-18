В Москве тысячи людей выстроились в очередь за кроссовками Канье Уэста

В Москве в магазине Adidas начался розыгрыш права на покупку кроссовок Канье Уэста стоимостью в 17 тысяч рублей.

Об этом сообщает Lenta. Очередь у магазина люди начали занимать еще с вечера. Всего лимитированная коллекция от американского рэпера Канье Уэста составляет 150 пар. Однако к магазину на Кузнецком мосту пришли тысячи человек.

Основной целью купивших эти кроссовки является возможность реализовать купленный эксклюзив за гораздо большую сумму: стоимость перепроданных пар кроссовок может достигать 100 тысяч рублей.