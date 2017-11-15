Сбившая насмерть ребенка в Балашихе женщина просит об условном сроке

Женщина, насмерть сбившая ребенка в Балашихе, попросила об условном сроке.

Об этом сообщает Life. Обвиняемая в смертельном наезде на шестилетнего ребенка в Балашихе Ольга Алисова считает, что требования прокурора — три года лишения свободы — являются слишком строгими. Женщина в своем последнем слове попросила назначить ей условный срок либо дать возможность воспитывать свою дочь до достижения 14-летнего возраста.

По мнению Алисовой, признавшей, что именно наезд ее автомобиля стал причиной гибели ребенка, случившаяся трагедия является случайностью. Напомним, что громкий скандал вокруг истории с наездом на ребенка в Балашихе разразился после заключения судмедэкспертов, заявивших, что мальчик в момент аварии был сильно пьян. Позже Следственный комитет признал, что алкоголь попал в кровь ребенка после смерти, а в отношении эксперта, проводившего исследование, заведено дело по статье «Халатность».