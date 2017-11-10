Синоптики пообещали москвичам дождливую, но теплую погоду в выходные

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие выходные.

Как сообщает РИА «Новости», 11 и 12 ноября в Москве ожидается пасмурная и ветреная, но теплая погода.

«В выходные дни будет преобладать облачная погода, время от времени станет приниматься дождь... Днем в столице +4..+6 градуса, но к вечеру будет усиливаться ветер», — приводит агентство слова главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой.

Синоптик также добавила, что порывы ветра в столице в выходные дни могут достигать 15 метров в секунду.