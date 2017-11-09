Всероссийская перепись населения начнётся с эксперимента

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс», этому событию будет предшествовать пробная перепись населения. Эксперимент, который охватит около 550 тысяч человек, проведут с 1 по 31 октября 2018 года, чтобы отработать методологические и организационные вопросы, а также оптимизировать стоимость всего комплекса работ.

По результатам Всероссийской переписи населения в 2020 году будет получена официальная статистическая информация о численности населения России. При этом планируется собрать данные о национальном и языковом составе населения, о его образовательном уровне и его социально-экономическом положении.

Отвечать за все вопросы, связанные с проведением переписи, будет Росстат.