Общество
07:18, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Москвичи могут увидеть полярное сияние после взрыва на Солнце

6 сентября на Солнце произошла самая крупная за последние 12 лет вспышка, которая вызовет полярное сияние на Земле.

Вспышка, которой присвоили категорию Х9.3, возникла в результате высвобождения энергии, накапливавшейся последние три дня при взаимодействии двух крупных групп солнечных пятен.

«Наблюдавшийся взрыв произошёл в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным», — цитирует РИА «Новости» сообщение Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН).

Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв рассказал ТАСС, что вспышка спровоцирует полярное сияние на Земле: «Частично они [тяжёлые частицы солнечного излучения] будут "высыпаться" в районе полюсов — это полярное сияние, которое, так как вспышка крупная, может дойти до средних широт, и не исключено даже, что до Москвы».

По словам Богачёва, через пару дней до Земли дойдут выброшенные Солнцем облака плазмы, которые вызовут магнитную бурю и нарушат радиосвязь.

Других последствий, как заверяют учёные, ожидать не следует, так как атмосфера нашей планеты защищает людей от солнечной радиации.

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