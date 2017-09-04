Главу СК по Москве допросили и обыскали по делу о коррупции

Руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции.

«Интеракс» сообщает, что допрос Дрыманова был связан с уголовным делом о коррупции, по которому проходят его заместитель Денис Никандров и двое других высокопоставленных сотрудников СК — Михаил Максименко и Александр Ламонов. По версии следствия, Максименко и Ламонов получили взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Между тем источник сообщил агентству «Москва», что статус Александра Дрыманова изменили, он стал подозреваемым.

По некоторым данным, сотрудники ФСБ обыскали дом и дачу Дрыманова.