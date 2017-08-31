Суд увидел в реорганизации "Башнефти" незаконные действия

Апелляционный суд Башкирии признал реорганизацию «Башнефти» в 2014 году способом незаконного вывода активов.

Как сообщает в четверг, 31 августа, «Интерфакс» со ссылкой на решение суда, проведенную в 2014 году реорганизацию «Башнефти» собственниками компании АФК «Система» и «Система-Инвест» апелляционный суд Башкирии признал способом незаконного вывода активов.

«Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из "Башнефти", поскольку условия реорганизации, в результате которой "Башнефти" были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков», — цитирует издание решение суда.

В документе также отмечается, что сама реорганизация указывает на намерение компаний «использовать корпоративную процедуру, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества».

Напомним, ранее суд взыскал с АФК «Система» 136,6 млрд рублей в пользу «Роснефти».