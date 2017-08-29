Общество
Источник: Парламентская газета
15:08, 29 Августа 2017 Версия для печати

В РФ появятся виртуальные карты регионов для помощи туристам на ЧМ

К чемпионату миру по футболу, который пройдет в 2018 году, в России могут появится виртуальные карты регионов.

Как сообщает во вторник, 29 августа, «Парламентская газета», Общественная палата РФ запустила фотоконкурс, победители которого будут участвовать в создании виртуальных карт регионов для туристов, собирающихся посетить Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом изданию рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

С помощью карты туристы смогут связаться с волонтерами и получить информацию об интересующем их маршруте.

«Путеводители будут разработаны на основе присланных фотографий и переведены на английский язык. Онлайн-версию путеводителей планируется дополнить видео, которые предложат снять победителям фотоконкурса», — добавила Сутормина.

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