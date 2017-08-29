Общество
11:52, 29 Августа 2017 Версия для печати

Уволенный ректор РГГУ рассказал о претензиях Минобрнауки

Ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко уволили.

«Я снят с поста. Видимо, у Министерства образования есть претензии к моей работе», – сказал агентству «Москва» Евгений Ивахненко.

Директор департамента информационной политики Андрей Емельянов заявил ТАСС, что Ивахненко уволила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. Причину такого решения он не назвал.

По его словам, исполняющим обязанности ректора станет проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института Александр Безбородов.

Ивахненко избрали ректором РГГУ в феврале 2016 года. Он сменил Ефима Пивовара, который занимал этот пост с 2006 года и не мог переизбираться на очередной срок из-за возрастных ограничений.

Выборы ректора сопровождались скандалом. Директор Института филологии и истории РГГУ Павел Шкаренков, претендовавший на пост ректора, сообщил о попытках Минобрнауки вмещаться в выборы. Преподаватели вуза опубликовали письмо, потребовав провести прозрачные выборы.

За Ивахненко в 2016 году проголосовали 24 человека, за Шкаренкова – 21, за завкафедрой стратегических коммуникаций МГУ Андрея Хазина тоже 21.

читайте также:В российских вузах идет приемная кампания. Родители абитуриентов жалуются, что платное обучение дорого, а другого варианта часто не остается
Что происходит с бюджетными местами в российских вузах
Sobesednik.ru разбирался, что происходит с набором в российские высшие учебные заведения »

читайте также:Случаи, когда студент учится в нескольких учебных заведениях или параллельно проходит обучение на нескольких факультетах за счет государства, были
Учиться в двух вузах: миссия выполнима?
Sobesednik.ru выяснил, насколько нынешняя система высшего образования позволяет учиться сразу в двух местах обучения »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Михалков-бунтарь: как "русофобы" выжили режиссера из Фонда кино
11:08, 29 Августа 2017
Что стоит за уходом Никиты Михалкова из совета Фонда кино, захваченного «людьми Медведева», разбирался Sobesednik.ru
»
Элементарно, Путин! Как друзья президента завладели его родовым домом
10:07, 29 Августа 2017
Вилла Холмса под Выборгом — не единственный объект недвижимости, принадлежащий приближенным Путина и связанный с ним
»
День в истории с Борисом Бурдой. Сколько стоила борода при Петре?
07:09, 29 Августа 2017
Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о том, как 319 лет назад в этот день Петр I начал рубить бороды
»