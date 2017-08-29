Уволенный ректор РГГУ рассказал о претензиях Минобрнауки

Ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко уволили.

«Я снят с поста. Видимо, у Министерства образования есть претензии к моей работе», – сказал агентству «Москва» Евгений Ивахненко.

Директор департамента информационной политики Андрей Емельянов заявил ТАСС, что Ивахненко уволила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. Причину такого решения он не назвал.

По его словам, исполняющим обязанности ректора станет проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института Александр Безбородов.

Ивахненко избрали ректором РГГУ в феврале 2016 года. Он сменил Ефима Пивовара, который занимал этот пост с 2006 года и не мог переизбираться на очередной срок из-за возрастных ограничений.

Выборы ректора сопровождались скандалом. Директор Института филологии и истории РГГУ Павел Шкаренков, претендовавший на пост ректора, сообщил о попытках Минобрнауки вмещаться в выборы. Преподаватели вуза опубликовали письмо, потребовав провести прозрачные выборы.

За Ивахненко в 2016 году проголосовали 24 человека, за Шкаренкова – 21, за завкафедрой стратегических коммуникаций МГУ Андрея Хазина тоже 21.