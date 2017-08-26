Общество
Источник: РИА "Новости"
14:57, 26 Августа 2017 Версия для печати

МЧС предупредило об усилении ветра и падении деревьев в Москве

МЧС Москвы предупредило горожан об усилении ветра во второй половине дня и вечером 26 августа.

РИА «Новости» сообщает со ссылкой на МЧС, что в столице местами ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 12-17 метров в секунду.

Спасатели допускают вероятность повреждения линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций.

Москвичам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от дождя под деревьями. Автомобилистам рекомендуют ставить машины в гараж или вдали от деревьев.

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