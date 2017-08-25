Общество
07:00, 25 Августа 2017 Версия для печати

РФ перевела данные о сбитом Boeing 777 в новый формат

РФ передала международной следственной группе дополнительные данные о крушении Boeing 777 на Донбассе.

24 августа на сайте голландской прокуратуры появилось сообщение о том, что РФ по просьбе следственной группы передала ей новый пакет радиолокационных данных, представленный в общеевропейском формате ASTERIX. Формат, который ранее использовала российская сторона, не отвечал требованиям международных следователей.

Как сообщили в прокуратуре Голландии, дополнительные данные будут расшифрованы и детально изучены в ближайшее время.

Нидерландские следователи жаловались на необычный формат данных, представленных РФ. Им потребовалось много времени, чтобы перевести с русского языка программное обеспечение для анализа полученной информации.

В феврале 2017 года Росавиация отстаивала преимущества формата, использованного Россией: «Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных. Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора».

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. По версии следователей, самолёт сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из России. Москва отрицает свою причастность к авиакатастрофе.

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