Вместо турбин Siemens в Крыму могли установить иранское оборудование

СМИ раскрыли схему поставки турбин Siemens в Крым вопреки воле немецкого концерна.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд отказал немецкому концерну Siemens в аресте поставленных в Крым турбин.

Как сообщает «Коммерсантъ», в марте 2015 года совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens продало четыре газотурбины ОАО «Технопромэкспорт». Тогда компания входила в «Ростех», предполагалось, что она установит турбины в Тамани.

Однако, по данным газеты, спустя полгода ОАО продало все четыре турбины ООО «Технопромэкспорт» — компании, которая занимается строительство ТЭС в Крыму. За турбины ООО заплатило €152,4 млн.

Спустя еще полгода, в марте 2016 года, «Технопромэкспорт» признали банкротом.

Эксперты рассказали изданию, что в этом случае у Siemens могут возникнуть проблемы с доказательством того, что турбины были отправлены в Крым против воли компании: формально они были приобретены на вторичном рынке, как и указывал раньше «Ростех».

При этом, по данным издания, «Технопромэкспорт» пытался установить в Крыму турбины иранской компании MAPNA, которые производились по лицензии Siemens. Однако немецкий концерн пригрозил иранцам полным разрывом отношений в случае совершения сделки.