Общество
Источник: Агентство "Москва"
09:32, 23 Августа 2017 Версия для печати

В Москве ввели "жёлтый" уровень опасности из-за сильных дождей

23 августа в Москве объявили «жёлтый» уровень опасности из-за дождя, грозы и усиления ветра.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по столице сообщает, что 23 и 24 августа в городе ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

МЧС рекомендует москвичам пережидать непогоду в капитальных зданиях, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также соблюдать скоростной режим на дорогах и по возможности ставить машины в гаражи.

«Основной удар ненастья мы ожидаем в вечернее время: в конце рабочего дня, а в некоторых районах поздним вечером. Сильные дожди пройдут предстоящей ночью, мы рассчитываем, что в течение ночи выпадет 20-25 мм осадков», — рассказали агентству в центре погоды «Фобос».

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