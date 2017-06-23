Роснефть VS АФК: удар по инвестиционной привлекательности России

Жаворонков Сергей Владимирович,

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара

Общеизвестно, что одним из основных источников государственных доходов России являются добыча и экспорт природных ресурсов. Главную роль здесь играют госкомпании, в частности «Роснефть». Но некоторые ее последние действия вызывают как минимум удивление, поскольку ведут буквально к противоположным результатам, а именно — причинению государству существенного репутационного и, скорее всего, финансового вреда. Речь идет об иске, поданном от имени госкомпании и принадлежащей ей АНК «Башнефть», к АФК "Система". По мнению истцов, в период владения «Башнефтью» «Система» заметно ее обесценила. Ни достаточно прозрачная корпоративная структура, ни рост стоимости акций «Башнефти», ставший результатом их усилий, на позицию истца не повлияли.

В попытках найти общий язык с оппонентом, «Система» на днях даже предложила ему урегулировать спор во внесудебном порядке, подготовив для этого достаточно эффективный механизм. Глава АФК Владимир Евтушенков согласился «рассматривать любые варианты для обсуждения». Немедленно после этого котировки акций «Системы» выросли на 8%, наглядно продемонстрировав заинтересованность рынка в урегулировании этого корпоративного конфликта. Однако глава «Роснефти» Игорь Сечин, по крайней мере на первых порах, отнесся к предложению «Системы» более чем прохладно, предложив сначала проверить легитимность предложений АФК.

Столь агрессивное поведение, обычно не свойственное госкомпаниям, само по себе выглядит из ряда вон выходящим обстоятельством данного дела. Далее — то, что разница во взглядах менеджеров на принимаемые управленческие решения стала поводом не к профессиональной дискуссии, а к судебному иску, весьма непривычна для современной российской действительности и явно претендует на звание нового слова в практике решения корпоративных споров.

По мнению ряда наблюдателей, все эти странности объясняются конфликтом, возникшим между директором «Роснефти» Игорем Сечиным и основным владельцем «Системы» Владимиром Евтушенковым. Сечин, впрочем, эти предположения категорически отметает, но факты говорят сами за себя. Но главная проблема здесь вовсе не в том, действительно ли поссорился Игорь Иванович с Владимиром Петровичем. Ключевым моментом этого конфликта хозяйствующих субъектов является его влияние на всю российскую экономику.

Ни для кого не секрет, что с 2014 года прямые инвестиции в отечественный бизнес заметно сократились, а объем чистых иностранных капиталов составляет не больше 30% всех прямых инвестиций. По некоторым оценкам, до трех четвертей всех прямых инвестиций в Россию сегодня представляют собой собственно российские капиталы, пропущенные через офшоры. По уровню прямых инвестиций Россия сегодня занимает одно из последних мест в «большой двадцатке».

И вот на фоне этой, прямо скажем, не лучшей ситуации, госкомпания своим судебным иском обрушивает курс акций одного из крупных игроков инвестиционного сектора. Резкое снижение акций АФК «Система» закономерно повлекло за собой отрицательные последствия для финансовой стабильности всего государства. Это видно, например, из резкого роста индекса финансового стресса ACRA FSI, приуроченного к появлению информации о подаче иска.

Экспертное сообщество со всей ясностью предупреждает, что конфликт между «Роснефтью» и АФК «Система» напрямую угрожает инвестиционному климату России. Неудержимая экспансия «Роснефти» раз за разом приводит к поглощению активов, нередко даже более эффективных по качеству менеджмента, чем сама госкорпорация, считает, например, основатель ЦСП «Платформа», социолог Алексей Фирсов. «Когда мы составили карту корпоративных конфликтов в нефтяной сфере за последние 10 лет, то увидели, что с «Роснефтью» связана большая часть сюжетов. Нужна ли такая концентрация ресурсов с экономической точки зрения? — задается он вопросом, и сам же на него отвечает: — Если выбирать путь открытой экономики, текущая модель не является инвестиционно-привлекательным форматом».

Иностранные инвесторы, которых мы так ждем, и ради которых проводим, например, грандиозный Петербургский экономический форум, не могут не обратить внимания на события, происходящие между «Системой» и «Роснефтью». И вполне логично для них будет сделать вывод о том, что отныне любые управленческие решения любого российского бизнеса могут быть без всякого срока давности оспорены госкомпанией со вполне очевидными последствиями для этого бизнеса. Очевидно, что судебный процесс между «Роснефтью» и «Системой» может оказать, и по всей вероятности, уже оказывает существенное негативное влияние на конкурентоспособность России на глобальном рынке, перечеркивая все предпринимаемые на государственном уровне усилия по улучшению делового климата. Фактически, своими действиями госкомпания уверенно демотивирует потенциальных инвесторов, которые все еще могли бы принять участие в российских бизнес-проектах.

Особое беспокойство вызывают перспективы развития конфликта. По словам осведомленного источника в госструктурах, инвестиционные риски там «осознаются, но сюжеты, связанные с «Роснефтью» регулируются не на основе рациональных или юридических аргументов». То есть «Система» вполне может пополнить собой список побед «Роснефти», в котором уже находятся, например, ТНК-ВР и та же самая «Башнефть». Только вот не оказались бы эти победы пирровыми.

Хотелось бы напомнить, что госкорпорация — лицо государства, по нему судят, насколько готова страна к конструктивному диалогу, соблюдению правил игры и паритета интересов разных сторон. К сожалению, история последних взаимоотношений «Роснефти» и «Системы» демонстрирует невысокий уровень перечисленных деловых качеств и служит хорошей иллюстрацией сделанным ранее экспертным оценкам.

«Пока мы видим, что у России имеются серьезные проблемы с инвестиционным климатом. Это прежде всего давящая на бизнес регулятивно-силовая система, неправовые механизмы, которые используются для отъема бизнеса, — считает Валерий Миронов, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ. — Сохраняется практика использования административного ресурса в бизнес— спорах, рейдерство. По доверию бизнеса к судебной системе мы сейчас находимся на 120 месте в мире из 140 стран».

«С каждым подобным случаем становится все более ясно, что частная собственность в России ничего не значит», — говорит портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.

«Очевидно, что есть конфликт между Сечиным и Евтушенковым. К сожалению, это еще один пример плохого инвестиционного климата в России. Вы не можете рассматривать это как отдельный случай, это образец», — уверена управляющая активами УК «Промсвязь» Сабина Мухамеджанова.

Подводя итог, можно утверждать, что действия НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» уже сейчас нанесли большой ущерб акционерам АФК «Система» и ее дочерней компании — ПАО МТС: с момента подачи иска их совокупные потери составили около 150 млрд рублей. Сколько инвестиционных контрактов не было заключено, каковы непрямые потери от этой истории — подсчитать пока невозможно. Но вполне понятно, что нынешние действия «Роснефти» идут в разрез как с долгосрочными интересами России, так и с намерениями ее лидеров по улучшению делового климата, озвученными в последнее время.