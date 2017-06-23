Общество
Источник: РИА "Новости"
14:53, 23 Июня 2017 Версия для печати

Минкульт хочет блокировать копии пиратских сайтов без суда

Госдума обязала операторов блокировать копии сайтов, заблокированных из-за нарушений авторских прав.

Как сообщает РИА «Новости», депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Согласно документу, операторы связи будут обязаны в течение дня заблокировать доступ к сайту, который Роскомнадзор обозначит как копию пиратского сайта.

Поисковым системам запрещается выводить в поиске страницы как заблокированных ресурсов, так и их копий.

Как отмечает агентство, Министерство культуры предложило блокировать «зеркала» пиратских ресурсов без решения суда. Правовое управление аппарата Госдумы, Минкомсвязь, Роскомнадзор и большинство представителей интернет-индустрии не поддержали эту идею.

Закон начнет действовать 1 октября 2017 года.

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