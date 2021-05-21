Для создания технопарка в Чертаново реорганизуют почти девять гектаров промзоны

В Москве реорганизуют 8,56 гектара бывшей промышленной зоны Чертаново для создания технопарков и экологичных производств. Об этом рассказал порталу Mos.ru заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реорганизацию планируют провести в рамках проекта «Индустриальные кварталы». По словам Ефимова, соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

«Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 гектара. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект — 1,7 миллиарда рублей в год», — рассказал он.

Реализация проекта займет девять лет, общая площадь промышленной застройки превысит 120 тысяч квадратных метров, отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Под помещения для научной деятельности предполагается отвести 17 тысяч квадратных метров, под административно-бытовые и прочие помещения — более 33 тысяч.

Портал также напомнил, что ранее было принято еще семь проектов о реорганизации территорий бывших промзон Грайвороново, Зюзино, Каширское Шоссе, Бескудниково, Кунцево, Коровино и Теплый Стан. Подобные проекты позволят получить в общей сложности около 500 тысяч рабочих мест и три триллиона поступлений в бюджет.