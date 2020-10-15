Около 30% банков в России являются убыточными

Речь идет о 105 убыточных банках, на их долю приходится 2-3% активов банковского сектора, пишет telegram-канал «Новый век».

По мнению ЦБ, хронически убыточными можно считать 40 из них, и это не говорит о какой-либо проблеме.

Авторы telegram-канала указывают на то, что всего в России в настоящий момент ведут свою деятельность 378 банков. При этом отмечается, что именно в сегменте небольших банков наблюдается высокая конкуренция, в то время как крупные «находится в состоянии фактического картельного сговора» – ставки по кредитам и депозитам колеблются в этом сегменте в долях процента, и система уже практически не может привлекать деньги населения.

«Сбережения под такой интерес отдавать незачем, и они, как в старые недобрые времена текут на валютный рынок и играют против рубля, что уже привело к беспрецедентному дефициту валютной ликвидности у коммерческих банков», – пишет «Новый век», подчеркивая, что «драйвером хоть какого-то движения навстречу потребителю всегда являлись и являются мелкие банки», которые не могут позволить себе пренебрежительного отношения к клиентам, а, напротив, стараются их переманить, двигая рынок в сторону более привлекательных условий. Между тем ЦБ, целью которого должна быть поддержка этого сегмента, практически полностью игнорирует проблему.