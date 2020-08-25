В Москве закрываются все троллейбусные маршруты. Останется только один

В Москве прекратили движение троллейбусы по последним шести регулярным маршрутам. По данным ГУП «Мосгортранс», позднее в городе запустится единственный маршрут с ретротроллейбусами.

Последние троллейбусные маршруты №№ м4, 28, 59, 60, 64, 72 с 25 августа перейдут на автобусы и электробусы. По маршруту № м4 запущены электробусы, по остальным маршрутам, названным №№ т28, т59, т60, т64, т72 будут запущены автобусы.

Однако гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов заявил, что руководством было принято решение оставить один троллейбусный маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы в Москве навсегда.

Антонов отметил тенденцию перехода на электробусы во многих городах Европы, Америки, Азии, среди которых «именно российская столица занимает первое место по количеству электроавтобусов». По его словам, сейчас в парке 450 электробусов и их колличесвто постоянно растет. Таким образом, до конца года их будет уже 600, а к 2024 году более 2600.

Сейчас в Москве действуют 36 электробусных маршрутов, на которых работают более 330 машин на электрической тяге.