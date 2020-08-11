ДОМ.РФ выставит на торги объекты культурного наследия около "Винзавода"

4 сентября состоится конкурс по продаже помещений общей площадью 239,5 кв.м. в здании постройки начала XIX века около «Винзавода» в Москве.

Об этом объявила компания ДОМ.РФ, которая располагает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.

«Бывшие здания складов по адресу 4-й Сыромятнический переулок, д. 1, стр. 2 являются объектом культурного наследия федерального значения. На нового собственника нежилых помещений будут возложены обязательства по его сохранению. Конкурс пройдет 4 сентября», — сообщили в компании.

Заявки принимаются до 31 августа. Начальная цена лота составляет 13,4 млн руб, задаток — 2,6 млн руб.