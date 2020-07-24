В "Олимпийском" планируют сделать крупнейший в Европе аквапарк и кинотеатр

Закрытый на реконструкцию в 2019 году спортивный комплекс «Олимпийский» сносят. К 2023-му году на его территории планируется крупнейший аквапарк и кинотеатр на 20 тысяч кв. м.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Людей напугали громкие звуки работ, доносящиеся с территории СК. В соцсетях пишут, что от взрывов здания комплекса трясутся дома.

Реконструкцией спорткомплекса занимается ЗАО «Киевская Площадь». В организации отметили, что изменится лишь внутреннее пространство «Олимпийского», а исторический фасад будет сохранен. По словам инвестора проекта, Галины Гордюшины, на территории СК предусматривается размещение бассейна, создание зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований, а также строительство 30-метрового дайвинг-центра. Кроме того, появятся концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, фитнес-зоны, детский развлекательный центр, спа-зоны, кафе, рестораны и парковка на пять тысяч машино-мест. Реконструкцию планируют закончить к 2023 году.