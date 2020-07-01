"Заморозки" не будет: тарифы ЖКХ с 1 июля поднимутся на 2,4-6,5%

С 1 июля в российских регионах начнут подниматься цены на услуги ЖКХ. Примерно на 5% они могут повыситься в Москве, Бурятии, Якутии и Омской области, пишет «Российская газета».

Диапазон роста тарифов по всем регионам — от 2,4% до 6,5%, но нигде коммунальщики не смогут поднять цены выше установленных порогов. Но речь идет о пороге на увеличение общего показателя. На конкретные услуги цена может вырасти и выше.

Часть субъектов предпринимала меры по сдерживанию роста тарифов. Так, например, по данным НП «ЖКХ Контроль», тарифы на водоснабжение, вывоз мусора и капремонт решено пока оставить без изменений. Ниже установленных порогов поднимут цены на ЖКУ на Камчатке, Алтае, в Астраханской, Курской областях и других регионах.

Обсуждаемые ранее предложения по единой заморозке тарифов ЖКУ из-за пандемии остались без решения. Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявляет, что платежная дисциплина пока не вернулась к докризисному уровню. Без индексации, по его словам, выпадающие доходы могут составить около 300 миллиардов рублей.