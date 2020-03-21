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Москвичка осуждена на 3 месяца за прописку 150 человек в своей квартире

Недвижимость
11:12, 21 марта 2020

Суд района Печатники в Москве вынес обвинительный приговор местной жительнице по статье о фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания.

Люблинская межрайонная прокуратура обнаружила, что в квартире москвички Екатерины Гуськовой поставлены на учет 150 человек из числа граждан РФ, которые по факту не проживали в квартире. Отмечается, что женщине 44 года, она является матерью несовершеннолетних детей. Приговором для нее стали три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Суд посчитал, что своими действиями москвичка лишила государственные органы возможности отслеживать соблюдение правил регистрации граждан, пишет АГН «Москва».

Рубрика: Недвижимость

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