Тольяттинец отнял квартиру у матери с помощью похожей на нее женщины

Суд приговорил 30-летнего жителя Тольятти к 1 году и 10 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, пишет CityTraffic. Пока его мать проходила лечение от алкогольной зависимости, он переоформил на себя одну из квартир и продал другую.

Мужчина в мае-июне 2018 года нашел женщину, которая была похожа на его мать и, используя паспорт родственницы, переоформил на себя недвижимость матери: четырехкомнатную квартиру стоимостью 15 миллионов рублей и однокомнатную за 2 миллиона. Последнюю он после получения права собственности продал.

По данным областной прокуратуры, все сделки в итоге были признаны недействительными. Во время заседания подсудимый признал вину, а мать просила строго не наказывать сына.