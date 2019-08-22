Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве впервые превысила 35 тысяч

Снимать квартиры в городах-миллионниках за последний месяц стало дороже почти на 4%.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН и «Авито-Недвижимость».

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей в месяц, составив 36,1 тысячи рублей. Двухкомнатную квартиру в столице сейчас можно снять в среднем за 50,1 тысячи рублей. В Петербурге «однушку» можно снять в среднем за 22,6 тысячи рублей в месяц.

В среднем по России однокомнатная квартира сейчас обходится в 15,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатная — в 24,5 тысячи рублей.

Отмечается, что заметнее всего — на 8% — подорожала аренда в Екатеринбурге. Однокомнатную квартиру там можно снять за 22,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте находится Пермь, где стоимость «однушки» подскочила на 7% до 15,9 тысячи рублей в месяц. В Новосибирске и Челябинске подорожание составило 6% до 18,8 тысячи и 11,6 тысячи рублей соответственно.

Падение стоимости аренды отмечается лишь в одном городе-миллионнике: однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде за месяц подешевели в среднем на 1% — до 16,3 тысяси рублей в месяц.

Резкое подорожание аренды однокомнатных квартир, которые пользуются наибольшим спросом в массовом сегменте, специалисты по недвижимости связывают с притоком рабочей силы в мегаполисы, а также приближающимся началом учебного года.