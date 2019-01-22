Госдума пополнит список освобожденных от взносов на капремонт

22 января ГД приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список россиян, освобожденных от уплаты взносов на капремонт.

Согласно этому законопроекту, как пишет «Парламентская газета», от взносов на капремонт избавят не только Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, но и Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил, что этот законопроект был внесен в Госдуму еще в шестом созыве, но получил отрицательное заключение правительства. «В результате серьезной работы мы убедили правительство в необходимости принятия данной нормы», – отметил он.

Глава Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, которая стала одним из авторов законопроекта, сказала, что эта норма коснется ограниченного числа граждан. «В 2007 году на всю Россию было 2859 Героев Труда, в 2017-м – 1303 человека, в 2018 году – 1165 человек», – рассказала парламентарий.