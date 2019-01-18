"Военные во втором поколении" смогут покупать жилье без программы НИС

Минобороны РФ подготовило законопроект, уточняющий порядок предоставления жилья военнослужащим.

Об этом в пятницу, 18 января, сообщает «Парламентская газета». По данным газеты, документ вносит поправки в закон «О статусе военнослужащих» и предлагает отменить запрет на обеспечение военнослужащего жильем иным способом, нежели путем приобретения или строительства жилых помещений по программе накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Подчеркивается, что это будет распространяться только на тех военных, у которых в семье есть военные-контрактники, включенные в реестр НИС.

В ведомстве отмечают, что участники НИС не обеспечиваются жилищной субсидией или жилым помещением в собственность бесплатно или по договору социального найма, за исключением членов семей военнослужащих.