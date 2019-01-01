Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев поведал о подготовке документов по выполнению плана реновации.

По словам Бочкарева, очередность сноса домов будет установлена исходя из их технического состояния, а график переселения сформируют и будут обновлять по мере появления новых площадок для строительства. Все это будет сделано в течение 2019 года.

«По мере утверждения указанной документации, но не позднее 31 декабря 2019 г. будут разработаны этапы реализации программы реновации. В них будут указаны сроки их выполнения, а также очередность переселения из сносимых жилых домов», — рассказал Бочкарев агентству городских новостей «Москва».