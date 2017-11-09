Война дворцам. Почему Минстрой решил ограничить размеры частных домов

Минстрой предложил законопроект, ограничивающий размеры частных домов. Sobesednik.ru разобрался в деталях.

Документ уже поддержало правительство. На очереди Госдума. О чем речь? Дабы граждане вместо частных домов не строили многоквартирные (ведь сколько таких грустных историй: люди покупают в таких домах жилье, а их потом суд постановляет снести, и граждане остаются и без жилья, и без денег), Минстрой предлагает ограничить размеры частных домов. И запретить гражданам строить себе замки выше 20 м и площадью больше 500 кв. м.

То есть вместо того, чтобы ужесточить контроль за недобросовестными застройщиками, ведомство предлагает ограничить в правах всех россиян.

Любопытно, что проект поддержали в правительстве, где есть обладатели и куда больших по площади и высоте помещений. Вон у Сергея Приходько, главы белодомского аппарата, в декларации указан особняк в 1580 кв. м.

Возможно, в правительстве еще не оценили всей разрушительной силы этой новации Минстроя – закон-то ведь обратной силы не имеет, так что вип-особнякам ничего не грозит. Но, возможно, до них еще просто не дошло: а ну как на Рублевке и в других сладких местах кто-то новый захочет построиться? Что же, и ему теперь – ни-ни?

Или это будет законодательный загон исключительно для обычных россиян? А особо ценные для общества персонажи – хоть вертолетные площадки на крышах своих шале поустанавливают, это ничего?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2017.