Построенные по программе реновации дома могут озеленить

Московские власти собираются использовать технологию по озеленению крыш домов, построенных в рамках реновации.

Как сообщают «Известия», крыши построенных на месте снесенных пятиэтажек домов могут озеленить. По данным издания, Москомархитектура объявила международный конкурс по разработке пилотных проектов вертикального озеленения на пяти участках, однако их адреса не уточняются.

«Дорогие и экзотические растения на крышах, как правило, не высаживают, — рассказал изданию первый вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Илья Мочалов. — В Москве хорошо должны приживаться березы и рябины. В средней полосе много неприхотливых почвопокровных растений — трав и злаков. Из них можно было бы составлять красивые экспозиции. При этом они недорогие, что немаловажно при реализации массовых проектов».

В статье отмечается, что столичные власти не планируют превратить московские крыши в сады.