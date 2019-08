Дмитрий Быков: Где же мистер Путин?

Многие спрашивают: где Путин? Ребята, самому интересно. Правда, еще интересней, почему это действительно кого-то волнует.

Неужели мы не знаем, что Владимир Путин охотно участвует в триумфах, особенно спортивных, и надолго исчезает в минуты серьезных кризисов? Кстати, именно по его внезапным исчезновениям можно отследить эти кризисы и оценить степень их серьезности. Если лег на дно – в буквальном или переносном смысле, – значит, дела не ахти. Путин редко выходит к негодующим. Это же не футбольные фанаты, которые классово близки. Это агенты госдепа, которые нам тут раскачивают (что именно раскачивают – так сразу и не скажешь: никакой особенной стабильности в последнее время не наблюдается). Так что дежурный вопрос Who is mister Putin в ближайшие годы сменится другим – Where is он же.

По мере нарастания протестов (а осень предполагается оживленная) Путин будет исчезать из публичного поля – тактика опробованная. Видели это и во времена Болотной, и после убийства Немцова, а иногда и на ровном, казалось бы, месте. Песков будет говорить что-нибудь в духе «Это не вопрос Кремля» или «Безоговорочно поддерживаем органы охраны порядка». А в какой-то момент Первое Лицо появится публично, и тут возможны два варианта – к ним я и призвал бы готовиться.

Вариант первый – объявление антикризисных мер вплоть до чрезвычайного положения, ужесточение наказания за любую критику, фактическое объявление диктатуры. К этому нас уже приучают помаленьку: Маргарита Симоньян, которая ничего не делает просто так, только что поставила на первое место в личном рейтинге мужчин отважную женщину, которая пообещала лично бить либералов цепями в случае их массового выхода на улицу. Вряд ли они обе многих испугали, но наглядность достигнута.

Второй – стремительная внешняя агрессия либо ее имитация, классическое отвлечение внимания по многократно опробованному сценарию. И если первый вариант предполагает самоубийство быстрое, то второй – оттянутое и коллективное, с участием ближних соседей, а повезет – и дальних.

На вопрос, где первое лицо, в обоих случаях будет очень легко ответить. Просто в первом случае вместе с ним там окажется вся страна и ненадолго, а во втором – значительная часть мира и навсегда.

Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Где мистер Путин?».