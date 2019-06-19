Дмитрий Быков: Власть определилась – давайте определимся и мы

То, что в Высшей школе экономики закрылась студенческая программа, на которую пригласили Любовь Соболь – превосходно.

То, что там разрушается факультет политологии и уходят оппозиционные либо либеральные преподаватели – замечательно. И уж совсем хорошо делается на душе, когда читаешь заявление в блоге ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова – о том, что все хорошее в России всегда делается только в сотрудничестве с властью (а все катастрофическое – в столкновении с ней, видимо). Он так и пишет: «Давайте помнить, что отказ от сотрудничества с властью укрепляет во власти позиции тех, кто может только давить».

Что по-настоящему приятно в нынешней ситуации? Что упраздняются витрины, имитационные мероприятия, бессмысленные дозволенные митинги; что всерьез компрометируются системные либералы, испытывающие благодарность и умиление, если власть с сытым урчанием выслушала их требования и не нахамила в ответ. Счастье, что всякие формы сотрудничества с властью и даже самыми хитрыми ее разводчиками становятся неприличными и требуют самооправданий. Особенно приятно, что исчезают ложные выборы – внутренняя потребность выйти на митинг или резко высказаться о происходящем вступает в противоречие с желанием остаться на службе, не вступать в конфликт с начальством… Это противоречие ложное, растлевающее душу.

Если работа мешает сказать правду, надо ли цепляться за такую работу? Если нет политики, нужна ли кафедра политологии? Если высшее учебное заведение превращается в гетто, которое до поры вынуждены терпеть ради видимости либерализма, надо ли изумляться, что там портятся нравы, процветают интриганство и стукачество? Я далеко не только «Вышку» имею в виду, хотя и ее, конечно: она долго давала приют неортодоксальным точкам зрения, но, видать, компромиссы кончились.

Мы живем в эпоху срывания масок, когда уже ни благотворительностью, ни талантом не искупишь конформизма. Да и конформизма больше нет: теперь это называется коллаборационизмом.

Я всегда за определенность. Власть определилась – давайте и мы.

Для наших детей уже неактуальны проблемы, мучившие наших отцов. Они не понимают, что когда-то подвигом было уклониться от голосования, что программа-минимум «жить не по лжи» была неподъемна для большинства советского населения. У современных детей среди многих полезных чувств особенно сильно развита брезгливость. И российской власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и взаимно унизительных компромиссов. Настала прекрасная эпоха, честное слово.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2019 под заголовком «Разбить витрину».