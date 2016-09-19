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Источник: ГИБДД России по г. Москве
13:48, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Джип протаранил автобусную остановку на Тверской улице Москвы

Автомобиль Range Rover врезался в автобусную остановку в центре Москвы.

Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, информация об инциденте поступила в полицию в понедельник, 19 сентября, около семи часов утра. Данных о пострадавших пока не поступало.

«Поступила информация, что около 7.00 (мск) водитель автомобиля Range Rover, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ГИБДД.

В Интернете появилось видео с места аварии. На кадрах ролика видно, что передняя часть автомобиля сильно смята, в салоне сработали подушки безопасности. Часть конструкции автобусной остановки и стоящего поблизости фонарного столба, в который влетела иномарка, также сильно повреждены.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте инцидента работают правоохранители и сотрудники экстренных служб города.

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