Разоблачители "дворца Путина" рассказали правду о "православном курорте" в Сочи

Эколог побывал на «православном маршруте» в Сочи и рассказал Sobesednik.ru, кому выгодно так рекламировать это место.

Член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Владимир Кимаев съездил на место «первого православного курорта в Адлерском районе Сочи» и рассказал Sobesednik.ru, что скрывается за вывеской на самом деле:

— 3 августа 2016 года на официальном сайте администрации Сочи появилась информация: «В Сочи появился новый курорт "Лесное". Он предлагает несколько направлений. Это и джипинг, и посещение рекреационных объектов: Ивановский водопад, Мокрый и Сухой каньоны, каньон Псахо, а также православное направление — экскурсии в греческую православную церковь Святого Георгия Победоносца, на развалины средневековых христианских храмов "Храм Лесное 1", "Храм Лесное 2" и "Храм Крион-Нерон".

На курорте расположены две базы отдыха Фото: Sobesednik.ru

На курорте расположены две базы отдыха. Сейчас он активно развивается, заключаются договоры о сотрудничестве с туристскими организациями города Сочи. При этом работают в нем сами жители села Лесное».

«"Лесное" является частным бизнес-проектом и не имеет никакого отношения к Екатеринодарской епархии...» Фото: Sobesednik.ru

Обратите внимание: на сайте администрации нет термина «православный курорт», а есть термин «православное направление». РПЦ открестилась от этой информации официально: «"Лесное" является частным бизнес-проектом и не имеет никакого отношения к Екатеринодарской епархии, Епархиальному паломническому центру, паломническому центру "Преображение", Троице-Георгиевскому женскому монастырю в с. Лесное и храму в честь великомученика Георгия Победоносца в с. Лесное. Также обращаем внимание, что Георгиевский храм в с. Лесное находится в юрисдикции Екатеринодарской епархии и поэтому не может быть "греческим храмом", а маршрут "Тропа покаяния" не имеет никакого отношения к таинству Покаяния». Но почему администрация Сочи не даёт разъяснений относительно «инцидента» и почему сама администрация комплекса «Лесное» отмалчивается по этому поводу? — недоумевает эколог.

«Маршрут "Тропа покояния" не имеет никакого отношения к таинству Покаяния...» Фото: Sobesednik.ru

Сегодня я съездил на место, — рассказывает он. — Насмотревшись на красоту монастыря, входящего, по заявлению администрации Сочи, в комплекс курорта, я прошелся по близлежащим окрестностям и понял, что некоторые «дороги к храму и обратно», а особенно так называемая «тропа Покаяния», проходят прямо через шашлычно-оздоровительный комплекс, оборудованный в лучших местных традициях. Далее по этой же тропе можно вплотную подойти к красотам сочинского национального парка и там же под лестницей увидеть нечто похожее на святилище с тремя иконами и высохшим бюветом.

«Налицо хороший пиар-ход (продуманный или случайный), который может реально прокормить предприимчивых граждан...» Фото: Sobesednik.ru

Мне неинтересно, чья это аренда и имеет этот объект отношение к Краснодарской епархии или не имеет — налицо хороший пиар-ход (продуманный или случайный), который может реально прокормить предприимчивых граждан, имеющих мини-комплексы для отдыха, находящиеся вплотную к «православному курорту», — заключает Владимир Кимаев. — Пока я был в монастыре, главный храм посетили две группы туристов, которые с удовольствием покупали выпечку в чайном домике по ценам от 50 рублей за штуку, кстати, обыкновенное сливочное мороженое там стоит 60 рублей — такое же в центре Сочи стоит от 35 до 45 рублей.