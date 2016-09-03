Что стоит за трагическим убийством "педофила" в Тульской области

В Ефремове Тульской области подростки забили насмерть 47-летнего мужчину, посчитав его педофилом, узнал Sobesednik.ru.

«Домой ты больше не попадешь!»

Ефремов – городок маленький, всего 30 тысяч жителей. Под ногами крошка из асфальта, а «зебры» нарисованы явно не для водителей. Тут почти каждый покажет место, где произошло громкое убийство. Случилось это на территории гаражного кооператива в районе автовокзала – место там глухое и даже днем малолюдное.

Убийство произошло посреди дня 26 июля. Толпа подростков – местная молодежь говорит, их было 14 человек – собралась, чтобы «проучить педофила». Таковым они считали 47-летнего Эдуарда Максимова.

Пока идет следствие, региональный следственный комитет крайне скуп на комментарии. По одной версии, поводом для конфликта стало то, что Максимов писал сообщения некой Саше, девушке 16-летнего Ивана Р. (здесь и далее имена подростков изменены. – Авт.), в которых предлагал секс. Парня задело, что его подругу «клеит какой-то мужик», и он позвал друзей с ним разобраться. Однако существует и другая информация: якобы это Саша или ее друзья написали Эдуарду.

От лица девушки мужчине назначили встречу в гаражах. И он пришел. Это было уже не впервые: за несколько дней до убийства те же подростки выложили в интернет видеозапись другой такой «встречи». На ней Максимова «учат» не связываться с малолетками: группа подростков в черных балаклавах бьет лежачего на земле мужчину ногами. Его лицо в крови, он просит пощады. «Я тебя сейчас убью, мразь!» – выкрикивает один. «Домой ты, сучара, больше не попадешь», – орет другой.

Видео с избиением Максимова появилось за несколько дней до убийства Фото: Стоп-кадр YouTube

Как рассказали следователи, в день, когда Максимова забили насмерть, подростки были вооружены кастетом и ножом. Им мужчину несколько раз ударили в ногу. Но умер он не от этого, а от побоев.

– У него (Эдуарда. – Авт.) была пробита голова, – рассказывает местный житель Евгений Саула. У него в гаражах автомастерская, и в день убийства мужчина работал там. – Я его видел на видео, а потом в морге на опознании. Такое ощущение, что это разные люди – так его изуродовали.

Саула и трое его приятелей не видели убийства, но заметили толпу подростков, когда те шли мимо. Школьники что-то бурно обсуждали, а спустя несколько минут к автомастерской подбежала прохожая, которая рассказала, что неподалеку умирает человек.

Мужчины сразу соотнесли толпу и случившееся. Они вызвали скорую и полицию, а потом на машине догнали пятерых подростков. Компанию передали подъехавшим полицейским. По словам Евгения, услышав о смерти мужчины (Максимов скончался на месте), подростки притихли. Позже эти пятеро указали на тех, кто бил.

«Плохого слова не скажет»

Следователи арестовали троих: того самого 16-летнего Ивана, 16-летнего Михаила и 17-летнего Никиту. Они в СИЗО, их обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». И они, кстати, пробовали замести следы своей «героической» деятельности. Евгений Саула говорит, что, судя по следам крови, Эдуарда оттащили в кусты подальше от глаз.

Люди, знавшие эту троицу, в шоке – говорят, от них можно было ожидать всего, но чтобы такое!

– Он очень добрый и отзывчивый, плохого слова не скажет, – плачет директор школы №6 Любовь Кузьмина, рассказывая про Михаила. – Жил с бабушкой. Папа – инвалид, у него была история с наркотиками, мама в Москве на заработках.

По словам Кузьминой, Мишу оставили на второй год, но он учился на вечернем отделении, подал документы в ПТУ и собирался совмещать учебу в школе и училище. Жил он в серой пятиэтажке в Юго-Западном районе города. Его бабушка Антонина Ивановна не выходит из квартиры, после случившегося боится второго инсульта. Плачет и рассказывает, что внук сроду не упоминал при ней ни о каких педофилах:

– Никому не завидовал, хотя живем небогато. Обещал помочь мне с лечением, когда станет работать. Хотела я кошку выбросить из дома – не дает мне спать, – так Миша мне: «Да ты что, ба, она же маленькая!»

В последнее время, по словам бабушки, Миша нашел себе друзей. Ивана она видела и говорит, что с виду тот «тоже хороший, вежливый, обычный мальчик».

Тем не менее в школе №9, где вежливый Иван проучился два года, вспоминают, что он выяснял с одноклассниками отношения и из-за проблем с поведением часто менял школы. Его мать работает воспитательницей в детском саду. Отец живет в Москве, но о сыне заботится – дарил телефоны и летом после выпускного оплатил учебу в столичном колледже.

Хороший мальчик Миша Фото: ВКонтакте

Никиту никто не баловал, их с сестрой воспитывала тетя. Девочки, которые учились с парнем в школе №8, рассказывают, что он мог оскорбить и ударить.

В народе говорят, что избивавших было не трое, что был четвертый – 18-летний Виталий. Его не арестовали и не предъявили обвинение. В городе считают, что Виталия отмазали, но это вряд ли – его родители небогаты: отец – безработный слесарь, мама – лаборант, семья живет в бывшей общаге. Мать подростка молча закрыла передо мной дверь, его тренер по дзюдо был более многословен.

– Кто бы мог подумать! – вздыхает Геннадий Иванов. – Хороший парень, на чемпионате России занял пятое место...

«Вор, а не педофил»

– Миша и ребята не хотели убивать. Они собирались проучить этого человека, но не рассчитали силы, – говорит мне девушка Алина, подруга Михаила. И добавляет: – Но они должны ответить за свой поступок.

Так в Ефремове думают не все. Местные подростки открыто пишут в соцсетях, что с педофилами так и надо. В их среде ходят слухи, что к убитому в гости приходили девочки 12–13 лет и оказывали ему в обмен на гаджеты сексуальные услуги. Подростки якобы предупреждали маму одной из них, та обещала разобраться, но ничего не предприняла. Ни маму, ни девочек никто в глаза не видел. Но сочувствующие пишут на своих страничках лозунг «Вместе до конца». Забившие «педофила» для них – герои.

Между тем никаких доказательств, что убитый таковым был, нет ни у них, ни у правоохранителей, ни у знавших Максимова людей.

Таксист Андрей, который был знаком с убитым, утверждает: у того была женщина.

– Эдик – вор, – говорит он (следователи подтверждают). – Если бы он реально был педофилом, разве пошел бы на встречу? Он же в тюрьме сидел и жил по понятиям, потому и пришел.

Последователи движения «Оккупай-педофиляй», целью которого была объявлена борьба с растлителями детей, появились в Туле еще в 2011 году. Это были вполне взрослые люди, взявшие на себя роль «санитаров» общества: они искали педофилов в соцсетях, приглашали на встречи и устраивали «беседы», по итогам которых многие участники движения становились фигурантами уголовных дел. Движение больше не работает, но видео с разоблачением остались в интернете. Эти записи наверняка смотрели подростки из Ефремова, эти взрослые игры им понравились. В итоге погиб человек, а их судьбы сломаны.