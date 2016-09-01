"Собеседник" нашел у Онищенко еще один незадекларированный дом

Sobesednik.ru обнаружил у «забывчивого» кандидата в ГД Геннадия Онищенко второй незадекларированный дом в Подмосковье.

Скандал вокруг кандидата в Госдуму Геннадий Онищенко, похоже, набирает обороты. Не далее как в понедельник экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который баллотируется в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы, оказался в центре неприятной истории вокруг земельного участка площадью 1479 квадратных метров и жилого дома на 154,6 квадратных метра в селе Константиново Раменского района Подмосковья. Оказалось, что Онищенко, который сейчас занимает пост помощника Дмитрия Медведева, скрыл от избиркома и избирателей информацию об этой недвижимости. В «Единой России», которую кандидат представляет, правда, быстро нашли этому лаконичное объяснение — забыл человек, с кем не бывает.

Если так, Онищенко забывчив хронически. Землей он владеет с мая 2000-го года, а домом — с марта 2004-го, но до сих пор эти факты не мелькали ни в одной из его публичных деклараций. Там были указаны лишь две квартиры, оформленные на его супругу.

При этом Константиново — село не такое уж маленькое, чтобы о нем забыть. Там проживает почти 4 тысячи плюс столичные дачники (вроде Онищенко). И вообще, село считается одним из древнейших сел Подмосковья, поскольку название его упоминается еще в духовной грамоте московского великого князя Ивана Калиты. Дом, как у Онищенко, стоит в Константиново порядка 10 млн рублей. Для человека, который живет на одну зарплату (а Онищенко ведь на одну зарплату живет?) это не так уж и мало, чтобы запамятовать.

При этом Sobesednik.ru выяснил, что «забыл» помощник Медведева и о другом своем доме, который находится там же — в Константиново. По данным Росреестра, он расположен по тому же адресу, что и первый, и был куплен чиновником одновременно с земельным наделом — 16 лет назад. О нем Онищенко тоже до сих пор забывал отчитываться, как это положено по закону. Постройка, правда, скромная — 49,9 квадратных метра. И больше используется, видимо, как сарай, хотя в ЕГРП у него четкий статус жилого дома. Но это как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Кандидат в депутаты обязан указывать любое свое имущество. А если он даже об этом забывает, то как он может помнить о своих обещаниях избирателям.