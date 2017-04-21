Происшествия
13:41, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Юный нацист застрелил двух человек в здании ФСБ в Хабаровске

В Хабаровске неизвестный ворвался в приемную управления ФСБ и расстрелял двоих человек.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, инцидент произошел в Хабаровске 21 апреля в 17:02 по местному времени. В приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный мужчина, имевший при себе огнестрельное оружие. Злоумышленник открыл огонь по находившимся в помещении людям, в результате был убит сотрудник ведомства и один из двух посетителей. По данным ЦОС, погибший посетитель является гражданином одной из республик СНГ. Второй посетитель учреждения получил ранения.

Нападавший был уничтожен сотрудниками спецслужбы, отметили в ФСБ.

Как выяснил «Интерфакс», личность преступника уже остановлена: им оказался местный житель 1999 года рождения по имени Конев А.В. В ФСБ полагают, что он мог быть членом неонацистской группы.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Соловьева Екатерина

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