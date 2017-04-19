Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:49, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Шторм мешает спасти замерзающий экипаж сухогруза в Черном море

В Черном море проходит операция по спасению моряков с потерпевшего крушение сухогруза.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым, судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в среду, 19 апреля, находясь в водах Черного моря.

На борту судна, по предварительным данным, находились 12 человек. Судно следовало под флагом Панамы.

К месту крушения сухогруза стянуты службы экстренного реагирования.

По словам помощника начальника регионального управления МЧС Владимира Иванова, на данный момент удалось эвакуировать одного члена экипажа.

«Один моряк с потерпевшего крушение судна поднят на борт буксира, ещё четверых моряков в море наблюдают визуально и пытаются поднять на борт», — сообщил Иванов.

Он также отметил, что спасательную операцию затрудняют погодные условия: в море наблюдается 3,5-балльный шторм и сильный ветер.

На всех моряках надеты спасательные жилеты, об их состоянии пока ничего не известно. Что касается спасенного члена экипажа, то его состояние в МЧС назвали очень тяжелым.

«Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов», — уточнил представитель экстренной службы.

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Соловьева Екатерина

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