Шторм мешает спасти замерзающий экипаж сухогруза в Черном море

В Черном море проходит операция по спасению моряков с потерпевшего крушение сухогруза.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым, судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в среду, 19 апреля, находясь в водах Черного моря.

На борту судна, по предварительным данным, находились 12 человек. Судно следовало под флагом Панамы.

К месту крушения сухогруза стянуты службы экстренного реагирования.

По словам помощника начальника регионального управления МЧС Владимира Иванова, на данный момент удалось эвакуировать одного члена экипажа.

«Один моряк с потерпевшего крушение судна поднят на борт буксира, ещё четверых моряков в море наблюдают визуально и пытаются поднять на борт», — сообщил Иванов.

Он также отметил, что спасательную операцию затрудняют погодные условия: в море наблюдается 3,5-балльный шторм и сильный ветер.

На всех моряках надеты спасательные жилеты, об их состоянии пока ничего не известно. Что касается спасенного члена экипажа, то его состояние в МЧС назвали очень тяжелым.

«Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов», — уточнил представитель экстренной службы.