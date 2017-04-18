Контакты организатора теракта в Питере нашли в телефоне у смертника

Предполагаемого организатора теракта в петербургском метро нашли, отрабатывая контакты смертника.

Как сообщает «Коммерсантъ» 18 апреля, задержанного в минувший понедельник, 17 апреля, предполагаемого организатора теракта в питерском метро Аброра Азимова нашли благодаря контактам смертника Акбаржона Джалилова.

По данным источника издания, Азимов был последний, с кем разговаривал Джалилов перед терактом. После взрыва Азимов избавился от своих телефонов и не появлялся на съемной квартире, однако в понедельник он приобрел два новых мобильных и SIM-карты. Предположительно, что активация одной из них выдала его местоположение.

Азимов был задержан в Одинцовском районе Московской области. Отмечается, что он, как и предполагаемые соучастники преступления Садык Ортиков и Шохиста Каримова, работал в кафе «Лесное» на Минском шоссе.