Происшествия
Источник: Коммерсантъ
09:00, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Контакты организатора теракта в Питере нашли в телефоне у смертника

Предполагаемого организатора теракта в петербургском метро нашли, отрабатывая контакты смертника.

Как сообщает «Коммерсантъ» 18 апреля, задержанного в минувший понедельник, 17 апреля, предполагаемого организатора теракта в питерском метро Аброра Азимова нашли благодаря контактам смертника Акбаржона Джалилова.

По данным источника издания, Азимов был последний, с кем разговаривал Джалилов перед терактом. После взрыва Азимов избавился от своих телефонов и не появлялся на съемной квартире, однако в понедельник он приобрел два новых мобильных и SIM-карты. Предположительно, что активация одной из них выдала его местоположение.

Азимов был задержан в Одинцовском районе Московской области. Отмечается, что он, как и предполагаемые соучастники преступления Садык Ортиков и Шохиста Каримова, работал в кафе «Лесное» на Минском шоссе.

читайте также:6 апреля в Москве состоялся митинг памяти жертв теракта в Петербурге
5 главных вопросов о терактах в России
Есть ли способы защититься от террора? На пять главных вопросов об этом ответили Sobesednik.ru эксперты »

читайте также:«Обычно после терактов люди меньше начинают доверять спецслужбам...»
Социолог о реакции на теракт в Санкт-Петербурге: Через месяц забудут
Sobesednik.ru поговорил с социологом о том, как отразится теракт в Петербурге на настроениях в российском обществе »

Также по теме
Взрыв в петербургском метро
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Банки стали более тщательно относится к качеству заемщиков"
11:47, 18 Апреля 2017
Почему российские банки все реже выдают кредиты заемщикам без кредитной истории, узнал у эксперта Sobesednik.ru
»
Екатерина Семенова: Чем тяжелее даются деньги, тем легче жить
11:09, 18 Апреля 2017
18 апреля Екатерине Семеновой исполняется 46 лет. По такому случаю Sobesednik.ru поговорил с актрисой
»
Медведева не видели. Репортаж с той самой винодельни в Тоскане
10:08, 18 Апреля 2017
Журналисту Денису Пузыреву удалось побывать на итальянской винодельне, прославившейся в России т. н. «вином Медведева»
»