Сын российского бизнесмена сгорел во врезавшемся в столб Maserati

16 апреля Maserati Ghibli врезался в матчу освещения на Ростовской набережной в Москве и взорвался.

26-летний Артур Моисеев в минувшее воскресенье, находясь за рулем Maserati Ghibli, врезался в столб на Ростовской набережной в районе Хамовники ЦАО Москвы. Автомобиль от удара взорвался, водитель погиб.

По данным «Газеты.ru», Артур Моисеев был сыном столичного бизнесмена Андижана Моисеева, который занимается продажей и установкой кухонного оборудования. Сам погибший работал в компании, специализирующейся на разработке мобильных игр.

Причиной ДТП стали погодные условия. Кроме того, молодой человек, по информации источника, мог не справится с управлением. Издание отмечает, что по набережной Моисеев ехал, не нарушая разрешенную скорость, но, скорее всего, после того, как автомобилист проехал камеру, фиксирующую превышение скорости, он разогнался до 100 км/ч.

Машина врезалась в столб той частью, где расположен топливный бак. Скорее всего, именно из-за этого автомобиль сразу взорвался.

По предварительным данным, молодой человек направлялся в больницу к другу, которому удалили аппендикс.