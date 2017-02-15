Ушиб мозга получил избитый в подъезде в ЮЗАО Москвы мужчина

В подъезде жилого дома на Ломоносовском проспекте нашли избитого мужчину в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает Life 15 февраля, мужчину в подъезде дома на Ломоносовском проспекте в ЮЗАО Москвы обнаружил очевидец, который сообщил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли 42-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии.

По данным издания, у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Издание пишет, что мужчину ударили неустановленным предметом в область головы. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.