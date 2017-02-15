Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
08:38, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Таксист на высокой скорости насмерть сбил пешехода в Москве

Поздно вечером 14 февраля водитель такси марки Ford Galaxy сбил пешехода на улице Академика Королева.

В ГИБДД по Москве агентству городских новостей «Москва» рассказали о том, что таксист насмерть сбил пешехода у дома 9 на улице Академика Королева в Останкинском районе СВАО Москвы.

«Водитель автомобиля такси марки Ford Galaxy совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что полиция устанавливает детали произошедшего и опрашивает водителя такси.

Отметим, некоторые российские СМИ пишут о том, что водитель ехал на высокой скорости.

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Карпухина Мария

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