Таксист на высокой скорости насмерть сбил пешехода в Москве

Поздно вечером 14 февраля водитель такси марки Ford Galaxy сбил пешехода на улице Академика Королева.

В ГИБДД по Москве агентству городских новостей «Москва» рассказали о том, что таксист насмерть сбил пешехода у дома 9 на улице Академика Королева в Останкинском районе СВАО Москвы.

«Водитель автомобиля такси марки Ford Galaxy совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что полиция устанавливает детали произошедшего и опрашивает водителя такси.

Отметим, некоторые российские СМИ пишут о том, что водитель ехал на высокой скорости.