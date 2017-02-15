Четверокласснику сломали обе руки во время игры в школе Москвы

Одиннадцатилетнего мальчика по имени Александр госпитализировали с переломами лучевых костей и предплечий.
Как сообщает Life 15 февраля, в полицию обратилась 40-летняя мать мальчика и сообщила, что ее сына жестоко избили в школе №1488, находящейся на Ленинском проспекте в районе Проспекта Вернадского ЗАО Москвы.
По словам самого мальчика, во время игры в школьной раздевалке его избили старшеклассники.
Сейчас Александр госпитализирован. Отмечается, что врачи диагностировали у него переломы обеих лучевых костей и предплечий.
По факту произошедшего проводится проверка.