Происшествия
Источник: Life
10:22, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Четверокласснику сломали обе руки во время игры в школе Москвы

Одиннадцатилетнего мальчика по имени Александр госпитализировали с переломами лучевых костей и предплечий.

Как сообщает Life 15 февраля, в полицию обратилась 40-летняя мать мальчика и сообщила, что ее сына жестоко избили в школе №1488, находящейся на Ленинском проспекте в районе Проспекта Вернадского ЗАО Москвы.

По словам самого мальчика, во время игры в школьной раздевалке его избили старшеклассники.

Сейчас Александр госпитализирован. Отмечается, что врачи диагностировали у него переломы обеих лучевых костей и предплечий.

По факту произошедшего проводится проверка.

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