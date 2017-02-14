Происшествия
Источник: Life
11:11, 14 Февраля 2017 Версия для печати

В СВАО инкассаторы отбились от налетчиков в форме рабочих

Преступники в форменной одежде рабочих совершили нападение на группу инкассаторов на северо-востоке Москвы.

По данным сайта Life, на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО столицы произошла перестрелка. Трое неизвестных напали на группу инкассаторов с деньгами. По данным портала, преступники были одеты в оранжевые жилетки рабочих, их лица скрывали маски.

Налетчики открыли по инкассаторам огонь из огнестрельного оружия, а те, в свою очередь, обстреляли их из травматики. В ходе перестрелки один из инкассаторов получил ранение. Один из нападавших также был серьезно ранен и скончался на месте. Источники сообщили Life, что еще двое пострадавших в ходе стрельбы получили серьезные ранения.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

читайте также:«Проблема в том, что Нацгвардия создана впопыхах и штат ее состоит из случайных людей...»
Почему по своим стреляет Росгвардия?
Sobesednik.ru поговорил с известными и уважаемыми людьми о нашумевшем происшествии в рядах Росгвардии »

читайте также:
Жители Екатеринбурга, где произошла стрельба, боятся "террора местных"
Житель Екатеринбурга, где 3 сентября произошла стрельба в цыганском поселке, подозревает цыган в «терроре» местного населения »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Культуру доноса – в массы! Адвокат Клювгант о "пакете Яровой"
13:04, 14 Февраля 2017
Sobesednik.ru обсудил с адвокатом Вадимом Клювгантом первый в современной России приговор за недоносительство
»
Рубль набирает силу, но надолго ли?
11:55, 14 Февраля 2017
Колебания курсов валют и возможность ослабления рубля из-за действий властей обсудил с экспертом Sobesednik.ru
»
Николай Еременко запрещал вызывать врачей после инсульта
11:03, 14 Февраля 2017
14 февраля актеру Николаю Еременко исполнилось бы 68 лет, решил напомнить Sobesednik.ru
»