В СВАО инкассаторы отбились от налетчиков в форме рабочих

Преступники в форменной одежде рабочих совершили нападение на группу инкассаторов на северо-востоке Москвы.

По данным сайта Life, на улице Римского-Корсакова в районе Отрадное СВАО столицы произошла перестрелка. Трое неизвестных напали на группу инкассаторов с деньгами. По данным портала, преступники были одеты в оранжевые жилетки рабочих, их лица скрывали маски.

Налетчики открыли по инкассаторам огонь из огнестрельного оружия, а те, в свою очередь, обстреляли их из травматики. В ходе перестрелки один из инкассаторов получил ранение. Один из нападавших также был серьезно ранен и скончался на месте. Источники сообщили Life, что еще двое пострадавших в ходе стрельбы получили серьезные ранения.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.