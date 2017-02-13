Происшествия
Источник: РИА «Новости»
09:20, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Трое мужчин похитили девушку на востоке Москвы, угрожая оружием

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы.

По данным некоторых российских СМИ, в воскресенье, 12 февраля, трое мужчин, угрожая девушке оружием, насильно посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении.

РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве уточняет, что инцидент мог произойти на 15-й Парковой улице в ВАО Москвы.

«Около 21:20 [12 февраля] на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что на 15-й Парковой улице неизвестные грубо посадили женщину в автомобиль и увезли. Сотрудники полиции проверяют данную информацию», — сказал собеседник агентства.

читайте также:"Тут нет детской ответственности, тут есть ответственность взрослых"
4 правила поведения для ребёнка при похищении
После счастливого спасения школьницы в Оренбурге Sobesednik.ru узнал у экспертов, как действовать детям при похищении »

читайте также:
Девочка, о похищении которой писали СМИ, находится с мамой
В столичной полиции рассказали подробности о похищении малолетнего ребенка в САО Москвы »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

В Миассе заморозили и отдали на разграбление детсад ради экономии
10:03, 13 Февраля 2017
В Миассе чиновники не нашли миллион на содержание муниципального здания, которое можно было бы использовать для нужд города
»
Опьянение или... инсульт? Как спасти человеку жизнь
07:04, 13 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как отличить пьяного от того, у кого случился инсульт
»
Виталий Гогунский заступился за Аллу Пугачеву
06:07, 13 Февраля 2017
На Алле Пугачевой вот уже несколько недель подряд нет лица, узнал Sobesednik.ru
»