Трое мужчин похитили девушку на востоке Москвы, угрожая оружием

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы.

По данным некоторых российских СМИ, в воскресенье, 12 февраля, трое мужчин, угрожая девушке оружием, насильно посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении.

РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве уточняет, что инцидент мог произойти на 15-й Парковой улице в ВАО Москвы.

«Около 21:20 [12 февраля] на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что на 15-й Парковой улице неизвестные грубо посадили женщину в автомобиль и увезли. Сотрудники полиции проверяют данную информацию», — сказал собеседник агентства.