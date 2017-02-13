Автобус снес рекламные щиты и врезался в столб у "Речного вокзала"

Поздно вечером 12 февраля рейсовый автобус снес ограждение и врезался в столб в САО Москвы.

Как сообщает Life, в момент инцидента в автобусе находился водитель, который не пострадал. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и полиция. Отмечается, что автобус врезался в столб у станции метро «Речной вокзал» на севере Москвы.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Телеканал «360°» уточняет, что автобус также снес рекламные щиты.