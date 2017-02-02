Происшествия
14:16, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Обман 17-летнего лжеполицейского раскрыли благодаря проституткам

Самозванца в 17-летнем лжеполицейском не признали даже коллеги
Самозванца в 17-летнем лжеполицейском не признали даже коллеги
Фото: Global Look Press

Московский подросток в течение года участвовал в полицейских операциях, переодеваясь в форму сотрудника МВД.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление МВД, полиция проводит проверку по факту публикаций в СМИ о том, что 17-летний подросток в течение года выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов.

По данным портала Life, 17-летний подросток Иван больше года переодевался в форму старшего лейтенанта и таким образом выдавал себя за сотрудника полиции.

Один из правоохранителей, вместе с которыми работал Иван, рассказал, что никто не заподозрил его в обмане, поскольку он был очень компетентен и выглядел старше своих лет.

«Он выглядел взросло, на 25 лет. Говорил, что в скором времени переводится в следственный отдел. Рассказывал истории, как участвовал в перестрелках и его ранили в голову. У него даже были фото, как он выпивал с кем-то в патрульной машине», – рассказал собеседник Life.

Однако после одной неудачной операции подростка все же задержали. Ивана подвел алкоголь: во время спецоперации в борделе подросток сильно напился и стал вести себя агрессивно с проститутками. Когда молодого человека доставили на допрос в Управление собственной безопасности, выяснилось, что у него нет удостоверения сотрудника полиции.

В отношении лжеполицейского было возбуждено дело по статье 17.12 КОАП РФ «Ношение форменной одежды с символикой... правоохранительных или контролирующих органов».

В качестве наказания подросток провел пять суток в изоляторе, затем его отпустили. После того, как его разоблачили, юноша извинился перед полицейскими.

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Соловьева Екатерина

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