Москвич разбился, упав с 83-этажа башни в попытке сделать селфи

Молодой мужчина разился насмерть, упав со смотровой площадки одной из башен комплекса «Москва-сити».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Москве, несчастный случай произошел 14 января. 19-летний молодой человек, который, по некоторым данным, являлся постояльцем гостиницы, расположенной в высотном здании «Око», упал с высоты 83-го этажа. По данным СК, юноша упал со смотровой площадки высотки. Его тело было обнаружено на местной парковки – молодой человек упал на крышу одного из припаркованных автомобилей.

От полученных травм юноша скончался на месте.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что погибший перед смертью посещал ресторан, расположенный на 86-м этаже башни «Федерация».

По данным Агентства городских новостей Москва, причиной гибели мужчины могла стать неудачная попытка сделать селфи. Также агентство сообщило о том, что молодой человек приехал в «Москву-сити», чтобы посетить каток.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.