Происшествия
08:53, 15 Января 2017 Версия для печати

Москвич разбился, упав с 83-этажа башни в попытке сделать селфи

Молодой мужчина разился насмерть, упав со смотровой площадки одной из башен комплекса «Москва-сити».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Москве, несчастный случай произошел 14 января. 19-летний молодой человек, который, по некоторым данным, являлся постояльцем гостиницы, расположенной в высотном здании «Око», упал с высоты 83-го этажа. По данным СК, юноша упал со смотровой площадки высотки. Его тело было обнаружено на местной парковки – молодой человек упал на крышу одного из припаркованных автомобилей.

От полученных травм юноша скончался на месте.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что погибший перед смертью посещал ресторан, расположенный на 86-м этаже башни «Федерация».

По данным Агентства городских новостей Москва, причиной гибели мужчины могла стать неудачная попытка сделать селфи. Также агентство сообщило о том, что молодой человек приехал в «Москву-сити», чтобы посетить каток.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

читайте также:Соблюдение правил безопасности во время селфи поможет сохранить здоровье и хорошее настроение
Топ-9 способов сохранить жизнь и здоровье при съемке селфи
Американские эксперты рассказали любителям делать селфи, как избежать опасностей для здоровья »

читайте также:
Знаменитая стюардесса рассказала, как выжила после падения с высоты 10 километров
В минувшие выходные при посадке в аэропорту американского города Сан-Франциско потерпел катастрофу самолет, развалившись на две части, и несколько десятков метров проехал на брюхе по земле. «Подумаешь, – говорит на это Весна Вулович из Сербии. – Я упала с высоты 10 километров, выжила и после этого даже продолжала летать» »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»