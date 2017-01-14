Неизвестные проникли на территорию химзавода и ранили охранников

В ночь на 13 января на территорию уральского химзавода проникли неизвестные и ранили охрану.

Как сообщает РИА «Новости», злоумышленники проникли в недействующий химзавод в Красноуральске. Когда они заходили внутрь, им попытались помешать охранники предприятия, но встретили сопротивление. В результате охранники оказались госпитализированы с ранениями, в том числе с огнестрельными.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с агентством отметил, что завод уже давно находится в состоянии банкротства. «Информация ряда СМИ о том, что там оставалась крупная партия тротила, не соответствует действительности», — сказал Горелых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция пытается узнать мотивы проникновения на завод злоумышленников.