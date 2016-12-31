Расула Мирзаева избили и обстреляли из травматического пистолета в Москве

В ночь на 31 декабря в Москве совершено нападение на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, двое неизвестных совершили несколько выстрелов из травматического оружия в спортсмена, также он был избит.

Инцидент произошел на улице Восточная в Даниловском районе ЮАО Москвы в 01:43 31 декабря.

Пострадавший спортсмен госпитализирован, о его состоянии ничего не сообщается.

В столичной полиции подтвердили факт нападения неизвестных на мужчину на Восточной улице и госпитализацию пострадавшего, однако не раскрыли его имя. Сообщается также, что проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Расул Мирзаев — чемпион мира по боевому самбо, в настоящее время выступает в смешанных единоборствах (ММА). 13 августа 2011 года стал участником конфликта со студентом Иваном Агафоновым в московском ночном клубе «Гараж»: Мирзаев ударил Агафонова, тот упал и позднее скончался от полученных при падении травм. 27 ноября 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к двум годам ограничения свободы.